РКН потребовал от Twitter список заблокированных российских аккаунтов

https://static.news.ru/photo/1b5ef6e2-76bc-11eb-b01c-96000091f725_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Global Look Press

Роскомнадзор потребовал от администрации социальной сети Twitter предоставить списки связанных с российскими властями аккаунтов, которые ранее были заблокированы.

24 февраля Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Twitter, Inc. с требованием предоставить списки ресурсов, к которым ограничен доступ, — говорится на сайте РКН.

Кроме того, российское ведомство требует объяснить причины блокировки аккаунтов и предоставить подтверждения информации о том, что они связаны с российскими государственными органами.

Ранее социальная сеть Twitter сообщила об удалении 100 связанных с Россией аккаунтов, обвинив их в нарушении правил платформы. В Twitter рассказали, что раскрыли сеть из 69 аккаунтов, которая была связана с РФ и пыталась «подорвать веру в Североатлантический альянс и его стабильность». Ещё 31 российский аккаунт был удалён, потому что владельцы хотели повлиять на Соединённые Штаты и Евросоюз. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва изучит основания для блокировки.

До этого Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям проигравшего выборы президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на различные сроки. Они сочли, что тот своими выступлениями на этих платформах спровоцировал беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия своими сторонниками, писал NEWS.ru.