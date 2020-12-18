РФРИТ 23 декабря проведёт онлайн-конференцию по проблемам IT-отрасли

https://static.news.ru/photo/d1273af4-414a-11eb-a6dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

23 декабря Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) проведёт онлайн-конференцию «IT-кухня #импортозамещение #кадры #деньги». Мероприятие организовано при поддержке Минцифры РФ и Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Ключевой темой конференции станет поиск векторов развития IT-сектора в России. Эксперты РФРИТ и ведущих IT-компаний поделятся своим видением по проблемам цифровой трансформации, онлайн-образования, конкуренции глобальных и локальных игроков. Участники попробуют выработать пути решения проблем отрасли с максимальной отдачей для бизнеса, сотрудников и пользователей. Также на конференции подведут итоги 2020 года и представят прогнозы по развитию отечественной IT-индустрии в ближайшие 5–10 лет.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что в ближайшие десять лет в России будет проведена цифровая трансформация всей страны. По поручению правительства РФ мы почти два года закладывали основу к этой инициативе. И сейчас, на нашей первой конференции, вместе с экспертами мы хотим поговорить на тему развития IT, — заявил генеральный директор РФРИТ Дмитрий Крюков.

Главная панель конференции будет посвящена итогам года. Спикеры расскажут об уроках цифровизации, коснутся темы пандемии и обсудят изменения на рынке труда. В панели примут участие гендиректор InfoWatch Наталья Касперская, главный аналитик РАЭК Карен Казарян, генеральный директор «Нетология-Групп» Максим Спиридонов, директор по глобальному развитию бизнеса Rakuten Viber Анна Знаменская, менеджер по работе с государственными органами Microsoft Эльза Ганеева и гендиректор РФРИТ Дмитрий Крюков. Модератором станет советник главы РФРИТ Василий Овчинников.

Ещё одной темой для обсуждения будет цифровая зрелость компаний. Эксперты попытаются определить лидеров в области цифровизации и выделить основные параметры, которые входят в понятие «цифровая зрелость». В число спикеров по этой теме вошли сооснователь агентства по цифровой трансформации бизнеса Leo Agency Виктор Яковлев, вице-президент РАСО Алексей Фирсов, директор по моделированию и анализу данных X5 RETAIL GROUP Валерий Бабушкин и директор департамента грантового финансирования РФРИТ Алексей Бойко.

По теме кадров в IT-индустрии мнениями и оценками поделятся директор по развитию и стратегическим коммуникациям РОЦИТ Татьяна Голубовская, гендиректор RealHR Юлия Карпова, исполнительный директор «Нетологии» Марианна Снигирёва и директор департамента по работе с соискателями SuperJob Елена Никифорова. Они подискутируют об удержании специалистов в российских компаниях, а также о роли онлайн-университетов в подготовке квалифицированных кадров.

Панель, посвящённая импортозамещению и экспорту, станет площадкой для обсуждения вопросов выхода на международные рынки, критериев успеха продуктов и взаимодействия россиян с иностранными партнёрами. В качестве спикеров выступят директор по развитию ИТ «Ростелекома» Дарий Халитов, заместитель генерального директора «Новые облачные технологии» Армен Кочаров и исполнительный директор «Акронис-Инфозащиты» Елена Бочерова.

На конференции также проанализируют будущее IT в России в долгосрочной перспективе, оценят риски и возможности и предложат стратегии развития. Организаторы намерены создать на мероприятии по-настоящему домашнюю атмосферу. Участников, помимо официальной части, ждёт неформальное общение в предновогоднем антураже.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил провести налоговый манёвр в IT-отрасли, в том числе бессрочно уменьшить ставку страховых взносов компаний с 14% до 7,6%, а ставку налога на прибыль — с 20% до 3%. Госдума разработала законопроект в исполнение этого поручения, который успешно прошёл три чтения, писал NEWS.ru.