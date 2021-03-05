Reuters сообщило об угрозе взлома тысяч фирм из-за уязвимости ПО Microsoft

Уязвимость программного обеспечения Microsoft привела к тому, что более чем 20 тысячам компаний в США может грозить взлом. Об этом сообщил источник.
Сначала хакеры получали доступ к серверу Exchange с помощью украденных паролей или невыявленных уязвимостей. Затем они создавали вредоносный скрипт для удалённого доступа к взломанному серверу, чтобы получать информацию из сети компании, — сообщили в корпорации.
Microsoft заявила, что обнаружила, как группа хакеров из КНР совершила попытку похитить информацию американских компаний. Для этого киберпреступники использовали слабые места в защите сервера Microsoft Exchange. Кто именно пострадал от рук хакеров, руководство компании не сообщило. После этого Microsoft выпустила обновление ПО.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о серьёзной угрозе, которую представляет уязвимость в ПО Microsoft для американских компаний и ведомств, которые его используют. По словам Псаки, проблемой могут воспользоваться хакеры из Китая и других стран мира, сообщал NEWS.ru.