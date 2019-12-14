https://static.news.ru/photo/2f59da8a-1e5d-11ea-bf34-fa163e074e61_660.jpg Авианосец «Адмирал Кузнецов» Фото: dtpmurman/vk.com

Объединённая судостроительная корпорация продолжит ремонт погоревшего авианосца «Адмирал Кузнецов». Об этом заявил глава ОСК Алексей Рахманов.

Предварительная оценка ущерба от пожара может быть дана на следующей неделе, — сказал он «Интерфаксу».

Корабль находящийся на территории завода «Звёздочка» загорелся 12 декабря. Пожар произошёл в первом энергоотсеке на второй палубе во время выполнения ремонтных работ.

Год назад крейсер получил свыше полусотни повреждений в результате падения крана в доке. Тогда работы по восстановлению корабля были оценены примерно в 70 млн рублей, писал NEWS.ru.