Объединённая судостроительная корпорация продолжит ремонт погоревшего авианосца «Адмирал Кузнецов». Об этом заявил глава ОСК Алексей Рахманов.
Предварительная оценка ущерба от пожара может быть дана на следующей неделе, — сказал он «Интерфаксу».
Корабль находящийся на территории завода «Звёздочка» загорелся 12 декабря. Пожар произошёл в первом энергоотсеке на второй палубе во время выполнения ремонтных работ.
Год назад крейсер получил свыше полусотни повреждений в результате падения крана в доке. Тогда работы по восстановлению корабля были оценены примерно в 70 млн рублей, писал NEWS.ru.
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