РБК: после блокировки приложений банки начинают переходить в Telegram

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Cистема мгновенного обмена сообщениями Telegram

Российские банки после блокировки приложений начинают постепенно переходить в Telegram, пишет РБК. Первым полноценный банк в этом мессенджере собирается создать ВТБ. Такие же планы есть и у «Альфы», которая тоже занимается поиском альтернативных способов проведения банковских операций.

ВТБ, который ранее попал под блокирующие санкции со стороны США, собирается запустить цифровой банк в Telegram уже до конца текущего года. Об этом рассказал член правления ВТБ Святослав Островский. По его словам, сотрудники банка пристально наблюдают за предпочтениями аудитории. Видно, что привычки клиентов постепенно изменяются: люди начинают все чаще заходить в социальные сети и в мессенджер, поэтому сейчас такие сервисы становятся особенно популярными.

Поэтому мы предложим клиентам полноценный онлайн-банк в Telegram, дав возможность удобно и безопасно делать платежи, переводы, просматривать баланс и оформлять продукты, — объяснил выбор мессенджера Островский.

Ожидается, что новый цифровой банк запустят на основе уже существующего чат-бота ВТБ. У клиентов появится возможность узнавать свой баланс, читать все новые данные по банковским продуктам, совершать переводы и оплату различных услуг и покупок. В будущем в ВТБ собираются разработать программы, которые позволяю учитывать пожелания каждого отдельного пользователя. В дальнейшем в планах довести функционал Telegram до полноценного мобильного приложения.

Ранее стало известно, что мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» было удалено из магазина Google Play. В пресс-службе Google пояснили, что таким образом компания «соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли». Представители платформы подчеркнули, что в случае обнаружения продукта, нарушающего «условия использования», разработчик принимает «соответствующие меры».