РБК: МИД использует искусственный интеллект для анализа внешней политики

МИД России намерен в 2022 году подготовить проект применения искусственного интеллекта для анализа данных о внешней политике, заявил спецпредставитель министра иностранных дел по вопросам цифровой трансформации Сергей Кирюшин. При этом он не уточнил, какие именно проблемы будет решать система, сообщает РБК.

По результатам концептуального проектирования мы будем определяться в отношении финансирования программы, но пока этот вопрос находится в стадии обсуждения, — подчеркнул Кирюшин.

Он добавил, что есть много подразделений ведомства, которые нуждаются в подобной системе.

Агентство отмечает, что помогать с настройкой и обучением искусственного интеллекта будут студенты и молодые преподаватели МГИМО.

Кроме того, опрошенные эксперты указали, что есть примеры использования искусственного интеллекта в дипломатической сфере в других странах. К примеру, Канада и США используют алгоритмические решения для скрининга визовых анкет, также используются чат-боты для общения с гражданами.

Ранее стало известно, что правительству России дано поручение разработать предложения, направленные на обеспечение защиты личных данных граждан. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Путин добавил, что работа по защите персональных данных должна вестись с применением технологий искусственного интеллекта. По его словам, без них продвижение в данной сфере невозможно.