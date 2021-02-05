Разработчиков Huawei обвинили в копировании Android

https://static.news.ru/photo/3747be16-67f3-11eb-a8dc-96000091f725_660.jpg Фото: Karl F. Schöfmann/Global Look Press

Операционная система HarmonyOS 2.0, разработанная Huawei, не может считаться «убийцей» Android, так как имеет лишь косметические отличия от этой ОС. Об этом пишет ArsTechnica.

Журналист издания подтвердил свою личность, чтобы китайская компания предоставила ему профиль разработчика и дала доступ к эмулятору ОС. По его словам, между SDK (software development kit, набор средств для разработки) HarmonyOS 2.0 и ОС от Google практически нет разницы, а разработка Huawei представляет собой модифицированную версию Android с фирменной оболочкой EMUI.

Единственное отличие, которое отметил журналист, это наличие файлов с расширением hap (пакет возможностей HarmonyOS, Harmony OS Ability Package). Но впоследствии он выяснил, что hap является модифицированным вариантом apk — формата архивных файлов-приложений для Android. В заключении автор статьи напомнил, что ОС от Google копировать нетрудно, так как система имеет открытый исходный код.

Как сообщал NEWS.ru, о переходе на собственную ОС руководство Huawei приняло решение после введения новых санкций США. В компании летом 2020 года заявили о планах сделать HarmonyOS «всемирной операционной системой».