Разработчики Facebook создали аналог социальной сети с ботами

https://static.news.ru/photo/bb29d73a-7fcf-11ea-8109-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники Facebook разработали упрощённый аналог социальной сети. В ней боты симулируют поведение реальных людей. Она необходима для выявления нарушений.

По словам разработчиков, они намерены выявить уязвимые места социальной сети и значительные недоработки, которые могут в своих целях использовать мошенники. Для этого они наделили ботов отличительными чертами человеческого поведения. К примеру, некоторым ботам отведена роль хакеров, намеревающихся похитить персональные данные. Другие исполняют функции обычных пользователей, пишет The Verge.

Ранее разработчики Facebook использовали для поиска недочётов систему под названием Sapienz. Однако она оказалась менее эффективна, чем автономная социальная сеть.

Как сообщал NEWS.ru, Facebook совместно с Microsoft намерен заняться совместным отслеживанием deepfake-роликов.