Разработчика Cyberpunk 2077 атаковали хакеры

https://static.news.ru/photo/59ee1e46-6aec-11eb-a5f0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Польская компания CD Projekt RED, разработавшая игру Cyberpunk 2077, подверглась атаке хакеров. Преступники получили доступ к «определённым данным», сообщили в компании.

Взломщики оставили организации сообщение, в котором пишут, что смогли украсть исходные коды игр Cyberpunk 2077, «Гвинт» и «Ведьмак 3» (в том числе её версии для консолей PlayStation 5 и Xbox Series S|X, которая ещё не поступила в продажу). Они обещают опубликовать эти данные в Интернете, если студии не удастся договорится с ними в течение 48 часов, говорится в Twitter компании.

Important Update pic.twitter.com/PCEuhAJosR — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 9, 2021

Вчера мы обнаружили, что стали жертвой целенаправленной кибератаки, из-за которой были взломаны некоторые наши внутренние системы. Неизвестный субъект получил несанкционированный доступ к нашей внутренней сети, собрал определенные данные, принадлежащие финансовой группе CD Projekt, и оставил записку о выкупе, содержание которой мы публикуем, — написали в CD Projekt RED.

При этом в компании заявили, что резервные копии остались нетронутыми. Специалисты уже защитили IT-инфраструктуру организации и начали восстанавливать данные.

Мы не будем уступать требованиям и не будем вести переговоры, — подчеркнули в студии.

При этом разработчики уверили, что хакеры не смогли получить доступ к данным игроков или пользователей сервисов. Компания обратилась в правоохранительные органы, а также к экспертам в области компьютерной безопасности.

Cyberpunk 2077 — приключенческая ролевая игра. События разворачиваются в городе будущего, в котором орудуют преступные группировки, захватывающие в заложники местных жителей. Главный герой — наёмник V. Он ищет устройство, которое помогает стать бессмертным.

В конце 2020 года юридическая компания Rosen обратилась в суд с коллективным иском против разработчика Cyberpunk 2077 — польской студии CD Projekt RED. Истцы недовольны качеством консольных версий игры и требуют возместить убытки.

В документах указано, что фирма вводила инвесторов в заблуждение, пока Cyberpunk 2077 находилась на стадии создания. О том, что в экшен с элементами РПГ невозможно нормально играть на Xbox One и PS4, стало известно только после её выпуска. Проблемы возникают из-за огромного количества ошибок и багов.

Как писал NEWS.ru, в CD Projekt RED извинились за проблемы с игрой у пользователей консолей. Разработчики Cyberpunk 2077 заявили, что им следовало уделить больше внимания на оптимизацию игры для консолей предыдущего поколения. Пользователям было предложено установить обновления игры, а в январе и феврале появятся патчи под номерами 1 и 2, которые должны решить проблему с ошибками.