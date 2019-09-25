https://static.news.ru/photo/a51938bc-dfcc-11e9-915d-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/FEDOR37516789

Стоимость андроида, аналогичного созданному для Роскосмоса роботу «Фёдору», превышает около 30 млн рублей. Информацию об этом раскрыл Евгений Дудоров, исполнительный директор НПО «Андроидная техника», которое занималось разработкой побывавшего на МКС изделия.

Если говорить в целом о стоимости робота... больше, чем 20 млн рублей, больше, чем 30 миллионов рублей, — говорит Дудоров в видеоролике, размещённом на канале «PRO роботов» в YouTube .

Разработчик пояснил, что данная сумма касается изготовления одного экземпляра робота, куда входит и его программирование.

Создание «Фёдора» осуществлялось на средства Фонда перспективных исследований в рамках проекта «Спасатель».

Как писал News.ru, ранее Дудоров не исключил, что робот «Фёдор» может вернуться на МКС в будущем. Вскоре разработчики решат, есть ли смысл в его переоснащении или лучше создать нового андроида.

Робота «Фёдора» доставили в расположенную в подмосковном Королёве Ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия». Там изделие Роскосмоса убрали на хранение в кофр.