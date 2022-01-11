Разработчик рассказал, как Рогозин дал имя роботу FEDOR

Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров рассказал о том, как появилось имя FEDOR, которое носит робот, отправившийся в 2019 году на МКС. По его словам, «окрестил» так в шутку андроида ещё на стадии концепта Дмитрий Рогозин. Однако далее это русское имя превратилось в аббревиатуру «со смыслом» Final Experimental Demonstration Object Research, пишут РИА Новости.

В Фонде перспективных исследований (ФПИ) проходит ежегодный показ работ руководителям различных ФОИВов (федеральные органы исполнительной власти. — NEWS.ru) и первому лицу страны. Как правило, это происходит в декабре-феврале. Перед этими показами к нам обычно приезжал Дмитрий Олегович Рогозин, который занимал тогда должность вице-премьера, курирующего оборонку и космос. Когда он приходил на ту часть экспозиции, которая была посвящена роботам, то говорил: «О, Фёдор!» — сообщил Дудоров.

Как отметил директор НПО, спустя некоторое время коллектив «Андроидной техники» за два дня превратил обычное имя в англоязычную аббревиатуру Final Experimental Demonstration Object Research («Финальный экспериментальный образец демонстрационного исследования»).

Разработанный НПО «Андроидная техника» и ФПИ по заказу МЧС России FEDOR (позывной Skybot F-850) является антропоморфным роботом-спасателем. 22 августа 2019 года этот андроид совершил полёт на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-14», заняв центральное кресло командира корабля.

Ранее сообщалось, что госинспекция по недвижимости Москвы создала робособаку. Устройство будет помогать ведомству обходить улицы, фотографировать и снимать на видео заданный маршрут, чтобы выявлять нарушителей, сообщается на сайте мэра Москвы. В 2022 году разработка пройдёт апробацию в реальных городских условиях.