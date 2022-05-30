Разработчик процессоров «Эльбрус» захотел перенести производство в Россию Разработчик процессоров «Эльбрус» захотел перенести их производство из Тайваня в Россию

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Разработчик российских процессоров «Эльбрус» компания МЦСТ ведёт переговоры о возможности переноса производства на российскую фабрику «Микрон». Об этом пишет РБК со ссылкой на осведомлённый источник. Также информацию подтвердил заместитель генерального директора по маркетингу МЦСТ Кинстантин Трушкин. При этом представитель ГК «Микрон» от комментариев отказался.

До последнего времени процессоры «Эльбрус» производились на тайваньскй TSMC. Её мощности позволяли производить процессоры по техническому процессу от 90 нанометров до 5 нанометров. Также в конце 2021 года компания объявила об экспериментальном производстве по 3-нанометровому техпроцессу и работе над тапологией 2-нанометрового. Однако после начала российской спецоперации на Украине тайваньская компания прекратила сотрудничество с РФ из-за санкций США. Согласно специальным условиям, компании необходимо получать лицензию для поставок Москве высокотехнологичной продукции, изготовленной с использованием американскихъ технологий. Таже в Россию отказались поставлять свою продукцию производители процессоров AMD и Intel.

По данным, размещённым на сайте МЦСТ, в линейке процессоров «Эльбрус» представлены микросхемы по топологии 130 нанометров. Самый передовой процессор компании произведён по техпроцессу 16 нанометров. В первую очередь пользователями таких процессоров являются представители силовых и государственных структур. Ранее Константин Трушкин сообщал, что «Микрон» позволяет производить процессоыр по технологии 90 нанометров. При этом существует ряд «непростых моментов», мешающих российской фабрике выйти на полноценное серийное производство. МЦСТ в этой связи предполагал два варианта: перевести на «Микрон» сборку процессоров или создать тдельную компанию «Эльбрус», которая не будет связана с МЦСТ. Те

Теперь Трушкин сообщил, что санкции закрыли МЦСТ доступ к иностранным фабрикам и поэтому компания рассматривает переход на отечественные мощности.

Для достижения достаточной практической производительности видим большой резерв в переработке исходного кода и оптимизации программного обеспечения под архитектуру «Эльбрус». Продолжится ли при этом выпуск процессоров по технологиям 45 нанаометров и более современным, представитель МЦСТ не уточнил.