Разработчик из Петербурга сравнил свой язык программирования со Swift

Язык программирования Kotlin был разработан в Санкт-Петербурге немного медленнее, чем Swift от Apple, из-за большего внимания к совместимости, рассказал его создатель, программист JetBrains Андрей Бреслав. Его команда из десяти человек создавала Kotlin с осени 2010 по февраль 2016 года, сообщают «Невские Новости».

Если сравнивать с другими современными языками этого класса, время разработки сопоставимо. Например, коллеги из Apple выпустили Swift за четыре года: начали разрабатывать летом 2010-го, а первую версию выпустили в летом 2014 года. Цикл разработки Swift ускорили за счёт того, что многие крупные изменения, в том числе несовместимые с предыдущими версиями, вносились в язык уже после официального релиза. В Kotlin мы гораздо строже относимся к вопросам совместимости, и все крупные изменения не ломают старые версии, это замедлило разработку первой версии Kotlin, — объяснил Бреслав.

Он добавил, что Google официально признал Kotlin с 2017 года. Сейчас им пользуются более пяти млн разработчиков в мире и его изучают 200 мировых университетов.

Код Kotlin читается легче, чем Java, и с помощью него можно создавать очень мощные библиотеки вроде JetPack Compose, отметил программист.

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