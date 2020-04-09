Распознающие пассажиров без масок поезда появятся в метро Пекина

https://static.news.ru/photo/9df93a3c-7a68-11ea-84f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ren Chao/XinHua/Global Look press

Поезда, оснащённые системой, которая позволит выявлять пассажиров без защитных масок, будут запущены в метро китайской столицы.

Установленные в вагонах сенсорные камеры высокого разрешения будут передавать изображения людей в интеллектуальную фоновую систему для анализа. Это позволит не только выявлять отсутствие масок на лицах, но и обнаруживать потерявших сознание или зовущих на помощь пассажиров.

Первые такие поезда планируется запустить по шестой линии пекинского метро. Их также оснастят экранами, на которые будет выводиться информация о количестве пассажиров на станциях, сообщает агентство Синьхуа.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Финляндии закупили у Китая боле 2 млн масок. Однако средства защиты оказались бракованными и непригодными для использования по назначению.