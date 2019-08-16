https://static.news.ru/photo/53b56c6e-bffd-11e9-89d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Приобрести товар в магазине в скором времени можно будет с помощью биометирических данных. Запустить технологию готовится Сбербанк.

Оплата в таком случае проходит после сканирования отпечатка пальца руки или изображения лица и ввода пароля на биотерминале. Однако предварительно дать согласие на обработку биометрических персональных данных, передаёт РИА Новости .

При этом возврат денег с использованием биометрического метода идентификации невозможен. Это можно сделать только при предъявлении банковской карты.

В тестовом режиме с одним из партнёров банк запустил сервис ещё осенью 2016 года. Сейчас оплата с помощью отпечатка пальца доступна в нескольких десятках магазинов в Москве.

Ранее, как писал News.ru, корпорация Google добавила возможность заходить в некоторые сервисы компании при помощи отпечатка пальца. Ранее пользователи могли использовать подобный метод аутентификации в Google Pay и приложениях.