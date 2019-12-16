https://static.news.ru/photo/f681039e-1fda-11ea-9194-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Rambler Group начала переговоры со стриминговым сервисом Twitch о подписании мирового соглашения по иску на 180 млрд рублей. В компании отметили, что платформа передала инструменты для борьбы с пиратскими трансляциями.

На данный момент стороны обсуждают компенсацию ущерба, нанесённого в период с августа по ноябрь 2019 года. По словам руководителя спортивных проектов Rambler Group, сумма требований по иску — техническая и максимально возможная, поскольку она была предложена внешним адвокатом, ведущим это дело. Компенсация в дальнейшем будут уточнена, сообщает ТАСС .

Ранее NEWS.ru рассказал, что Rambler Group подала в суд на стриминговый сервис Twitch. Компания считает, что он нарушил права на трансляции матчей Английской премьер-лиги по футболу (АПЛ), в связи с чем просит Мосгорсуд взыскать 180,35 млрд рублей и заблокировать платформу в России.

Первоначально при обращении в суд Rambler Group требовала только заблокировать Twitch, однако позднее заявила требование о компенсации в €2,1 млн (около 147 млн руб. по курсу ЦБ). Требование 180 млрд руб. было предъявлено на заседании 29 ноября.