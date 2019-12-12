https://static.news.ru/photo/ae267186-1cee-11ea-9b5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Rambler Group объявила, что права на популярный веб-сервер Nginx принадлежат «Рамблер Интернет Холдинг», входящей в состав интернет-холдинга. Как заявили в компании, исключительное право на продукт «нарушено в результате действий третьих лиц».

В связи с этим «Рамблер интернет холдинг» уступила права на предъявление претензий и исков, связанных с нарушением прав на nginx, компании Lynwood Investments CY Ltd, которая обладает необходимыми компетенциями для восстановления справедливости в вопросе о принадлежности прав, — заявили TJournal в пресс-службе Rambler Group.

Ранее в тот же день, 12 декабря, в социальных сетях появилась информация о проходящем в московском офисе компании Nginx обыске. Он проводится в рамках уголовного дела о нарушении авторских и смежных прав (ч. 3 ст. 146 УК РФ), которое было возбуждено 4 декабря.

В документе говорится, что «неустановленные лица из числа сотрудников организации "Рамблер Интернет Холдинг" в неустановленное время, но не позднее 4 октября 2004 года» разработали «программу для ЭВМ» Nginx и затем незаконно использовали её, «путём свободного распространения её в сети Интернет». Нанесённый компании ущерб был оценён в 51,4 млн руб.

Разработка веб-сервера Nginx началась в 2002 году. Её создатель — бывший системный администратор Rambler Игорь Сысоев, который работал над технологией, оставаясь сотрудником компании. В 2011 году он основал компанию Nginx вместе с Андреем Алексеевым и Максимом Коноваловым. Согласно данным на весну 2019 года, Nginx пользуются более 374 миллионов сайтов, включая «Яндекс», Mail.ru Group, «ВКонтакте» и Netflix.

В середине марта NEWS.ru писал, что американская фирма F5 Networks купила компанию Nginx за $670 млн.