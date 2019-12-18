Стриминговый сервис Twitch сообщил, что российская компания Rambler Group отозвала поданный к нему иск на 180 млн рублей.
В заявлении платформы также уточняется, что никакой финансовой компенсации выплачено не было, сообщает
В середине декабря NEWS.ru писал, что ООО «Рамблер интернет холдинг» обратилось в Мосгорсуд с иском против стримингового сервиса Twitch. Платформу обвиняли в незаконной трансляции футбольных матчей, в связи с чем с неё требовали взыскать 180,35 млрд рублей, а также заблокировать в России.
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