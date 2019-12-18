https://static.news.ru/photo/132968f0-2185-11ea-ae59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rambler Group/facebook.com

Стриминговый сервис Twitch сообщил, что российская компания Rambler Group отозвала поданный к нему иск на 180 млн рублей.

В заявлении платформы также уточняется, что никакой финансовой компенсации выплачено не было, сообщает Reuters .

В середине декабря NEWS.ru писал, что ООО «Рамблер интернет холдинг» обратилось в Мосгорсуд с иском против стримингового сервиса Twitch. Платформу обвиняли в незаконной трансляции футбольных матчей, в связи с чем с неё требовали взыскать 180,35 млрд рублей, а также заблокировать в России.