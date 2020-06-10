Путин заявил о важности поддержки спроса на продукцию IT-компаний

https://static.news.ru/photo/02a6f640-ab15-11ea-9d36-fa163e074e61_660.jpg Фото: City News Moskva/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос поддержки спроса на продукцию российских IT-компаний.

Обращаюсь к коллегам в правительстве, в регионах: нужно уделять самое пристальное внимание мерам поддержки спроса на продукции наших IT-компаний, причем это касается как внутреннего рынка, так и экспорта, — сказал российский лидер на совещании по связи и IT-индустрии.

Он также отметил, что по данному вопросу необходимо постоянно прорабатывать и предлагать новые решения для обеспечения дальнейшего развития отрасли.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин призвал развивать в России тенденции цифровизации, которые проявились во время коронавирусных ограничений.