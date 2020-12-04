Путин заявил о необходимости цифровой трансформации в ближайшие 10 лет

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Цифровую трансформацию всей страны необходимо провести в ближайшие 10 лет, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В реализации наших замыслов мы должны опираться на суверенные технологические заделы, использовать нужно разработки отечественных инновационных компаний и стартапов, наших математических школ. Для технологических и научных находок, для их продукции создаётся громадный рынок, — подчеркнул российский лидер.

Глава государства поручил поручил оперативно внести проекты законов об экспериментальных правовых режимах в сфере искусственного интеллекта, а также в начале 2021 года внести законопроект о доступе разработчиков ИИ к государственным данным.

Путин отметил, что власти РФ готовы направить на цифровую трансформацию госуправления миллиарды рублей, передаёт РИА Новости.

По его мнению, курсы по ИИ нужно включить в программы профобразования, в том числе для будущих чиновников. При этом он отметил, что освоение цифровых технологий станет для многих чиновников непростым экзаменом, однако предоставит возможность раскрыть их качества.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер заявил, что считает искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества. Вместе с тем он призвал учитывать все возможные риски, касающиеся ИИ.