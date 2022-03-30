Путин с 1 января 2025 года запретил госорганам использовать иностранное ПО

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2025 года госорганам и другим госзаказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на критической инфраструктуре. Кроме этого, глава государства запретил с 31 марта госзакупки иностранного софта для использования его на критической инфраструктуре без согласования с профильным ведомством. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

В целях обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ постановляю, что с 31 марта заказчики (за исключением организаций с муниципальным участием) не могут осуществлять закупки иностранного программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, — говорится в указе.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что зависимость России от иностранного программного обеспечения является одной из угроз национальной безопасности страны.

Ещё в 2016 и 2019 годах правительство приняло постановления, обязывающие госзаказчиков покупать преимущественно российское ПО и оборудование из специальных реестров Минцифры и Минпромторга.

Осенью 2021 года сообщалось, что для российских чиновников готовится суперприложение (super app), которое обойдётся почти в полмиллиарда рублей. Новую платформу планируется запустить до конца 2022 года. В систему войдут мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почта, облачное хранилище и другие инструменты. Ей будут пользоваться все федеральные органы исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии, регионального управления и государственных внебюджетных фондов.