Путин предложил создать моральный кодекс для искусственного интеллекта

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Глава РФ Владимир Путин предложил разработать морально-нравственный кодекс работы искусственного интеллекта (ИИ). По его мнению, не стоит ограничиваться административными и законодательными ограничениями.

Нужно подумать о том, чтобы выработать внутренний для среды морально-нравственный кодекс работы [искусственного интеллекта]. Во многих средах он применяется, — рассказал политик 4 декабря 2020 года во время пленарного заседания международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey.

Он отметил, что ИИ не станет президентом. В то же время, по его словам, ИИ может быть учителем, помощником, инструктором или ассистентом любого человека, в том числе президента. Путин добавил, что лидеру страны иногда приходится принимать «не совсем рациональные решения».

Вместе с тем руководитель государства считает искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества. По его словам, «это так называемые сквозные технологии, которые пропитывают и будут пропитывать все сферы жизни».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин анонсировал создание в стране шести крупных исследовательских центров в сфере IT. Проект реализуют уже в самое ближайшее время на конкурсной основе, отметил президент РФ.

Он также поручил кабмину усовершенствовать систему преподавания информатики и математики в российских школах. К этой задаче правительство должно будет привлечь международные математические центры, ведущие университеты РФ и образовательную организацию «Сириус».