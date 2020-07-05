Путин поручил проработать поддержку покупки МСП отечественного ПО

Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос поддержки покупки компаниями малого и среднего предпринимательства (МСП) отечественного программного обеспечения (ПО).

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

<…> проработать вопросы, касающиеся в том числе <…> поддержки приобретения и (или) внедрения программного обеспечения отечественного производства предприятиями малого и среднего бизнеса, — говорится в сообщении.