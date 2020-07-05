Путин поручил проработать поддержку покупки МСП отечественного ПО

Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос поддержки покупки компаниями малого и среднего предпринимательства (МСП) отечественного программного обеспечения (ПО).
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
<…> проработать вопросы, касающиеся в том числе <…> поддержки приобретения и (или) внедрения программного обеспечения отечественного производства предприятиями малого и среднего бизнеса, — говорится в сообщении.
Ответственным за проработку данного вопроса назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Срок исполнения поручения — 3 августа 2020 года.
Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин поручил правительству утвердить отдельный федеральный проект «Искусственный интеллект», обеспечив его необходимое финансирование. Поручение необходимо исполнить до 31 августа.
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