Технологии

Путин поручил подготовить предложения о «налогового манёвра» в IT-сфере

16:32, 10 июня 2020
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения о создании комфортной бизнес-среды для IT-индустрии и проведения в этой области «налогового манёвра».

По его словам, необходимо последовательно развивать нормативно-правовую базу и создавать условия для устойчивого развития российских компаний.

Прошу правительство подготовить предложения по созданию максимально комфортного и конкурентного режима регулирования, включая решения по комплексному «налоговому манёвру», который стимулировал бы сферу IT, — сказал Путин на совещании о ситуации в отрасли информационных технологий.

Как ранее писал NEWS.ru, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев предлагает правительству рассмотреть меры поддержки налогового и регуляторного характера для российских разработчиков видеоигр и других высокотехнологичных компаний.

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