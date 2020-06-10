Путин поручил подготовить предложения о «налогового манёвра» в IT-сфере

Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения о создании комфортной бизнес-среды для IT-индустрии и проведения в этой области «налогового манёвра».
По его словам, необходимо последовательно развивать нормативно-правовую базу и создавать условия для устойчивого развития российских компаний.
Прошу правительство подготовить предложения по созданию максимально комфортного и конкурентного режима регулирования, включая решения по комплексному «налоговому манёвру», который стимулировал бы сферу IT, — сказал Путин на совещании о ситуации в отрасли информационных технологий.
Как ранее писал NEWS.ru, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев предлагает правительству рассмотреть меры поддержки налогового и регуляторного характера для российских разработчиков видеоигр и других высокотехнологичных компаний.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен