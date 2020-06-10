Путин поручил подготовить предложения о «налогового манёвра» в IT-сфере

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Госкомпании подготовили планы по импортозамещению программного обеспечения, по которым на закупку отечественного софта будет потрачено 80 млрд рублей до 2021 года. Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

В 2018 году вы дали необходимые поручения, была директива госкомпаниям, весь 2019 год они готовили планы импортозамещения, перехода на отечественный софт. В настоящий момент эти планы сверстаны у нас практически...