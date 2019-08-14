https://static.news.ru/photo/8c92bb58-bf22-11e9-a075-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Мобильные операторы не получили разрешения президента России Владимира Путина на использование диапазона 3,4–3,8 ГГц для развития сетей нового поколения 5G.

Этот диапазон на данный момент используется Министерством обороны и Роскосмосом. Одновременное использование для сетей 5G и обслуживания связи ведомств невозможно, а предложение расчистить частоты не получило одобрения президента, пишут « Ведомости ».

Минкомсвязь рекомендовала операторам использовать диапазон 4,4–4,99 ГГц. В «Мегафоне» сообщили, что массовое производство оборудования для него не налажено, оно будет доступно только через 5–7 лет. В Tele2 отметили, что оборудование обойдётся дороже, чем предполагалось.

Как писал News.ru ранее, заместитель министра массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что рассчитывать на быстрое развитие технологии 5G на российской территории не стоит. Это связано с затратами операторов на 3G и 4G.