Путин назвал деятельность иностранных IT-компаний вызовом для РФ

https://static.news.ru/photo/dc1e83a8-70fd-11eb-bfd5-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин считает, что деятельность иностранных интернет-платформ и IT-компаний является серьёзным вызовом не только для России, но и для всего мира.

Деятельность IT-компаний и иностранных интернет-платформ — это вызов не только для нас, мы видим, что в Штатах было. Это такой водораздел идёт по миру в целом. Он идеологический такой водораздел. Это совершенно очевидная вещь, — цитирует РИА Новости Путина.

В ходе встречи с руководителями думских фракций президент отметил серьёзность этого вопроса.

Если уж они у себя в стране так ведут себя, понимаете, то как же они будут относиться к другим, считая себя исключительными. Вот это серьёзный вопрос. И мы, конечно, должны об этом заранее подумать, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, ранее Владимир Путин поручил Кремлю и правительству представить к 1 августа предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории РФ.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отключение России от глобальной Сети возможно, однако у властей есть план действий на этот случай. По его словам, ключевые права на управление Интернетом имеют США. При этом он напомнил, что уже звучали угрозы отключения России от системы международных расчётов SWIFT.