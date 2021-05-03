Пушков назвал Facebook подразделением спецслужб США

https://static.news.ru/photo/c0d4f5ee-ac19-11eb-af50-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Совет Федерации/flickr.com

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Facebook работает как фактическое подразделение американских спецслужб, сообщает РИА Новости.

Таким образом Пушков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Facebook и Instagram могут ввести платные подписки для защиты персональных данных.

Большая часть пользователей готова обменять свои персональные данные на привычные удобства этого мессенджера. И совершенно не против, чтобы за ними следили, — цитирует агентство сенатора.

Apple ввела в мобильной операционной системе функцию App Tracking Transparency. Теперь пользователей спрашивают, согласен ли он на отслеживание его поведения в других приложениях.

Facebook и её сервисы часто оказываются в центре скандалов из-за сбора данных пользователей. Так, в марте принадлежащему компании мессенджеру WhatsApp пришлось временно отказаться от введения нового пользовательского соглашения, потому что пользователи усмотрели в нём наступление на их конфиденциальность.