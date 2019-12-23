https://static.news.ru/photo/09b1f3e6-25c2-11ea-8bb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Kate Torline/unsplash.com

Психолог Керри Гойетт полагает, что скрытие лайков в социальных сетях может негативно повлиять на молодое поколение.

По мнению врача, миллениалы очень нуждаются в обратной связи от окружающих. Отсутствие счётчиков может лишить их чувства сопричастности с окружающим миром.

Сообщается, что в 2019 году Instagram планирует полностью отказаться от счетчика лайков.

Исследования нейронаук доказывают, что базовые человеческие потребности несильно изменились за последние 10 тысяч лет. Лимбическая система, она же старейшая часть вашего мозга, ставит в приоритет социальные связи и спрашивает: «Являюсь ли я частью общества?» На самом деле мозг постоянно задается этим вопросом, — цитирует психолога «Газета.ru»

В июле 2019 года NEWS.ru сообщал, что Instagram начал отключать счётчик лайков. Также поступили и разработчики Facebook.