Провайдер в США заблокировал Facebook и Twitter

Интернет-провайдер Your T1 WIFI из американского штата Айдахо заблокировал работу Facebook и Twitter в своих сетях. Это произошло после блокировки соцсетями аккаунтов президента США Дональда Трампа.
Провайдер выпустил соответствующее заявление для своих пользователей,
Мы обратили внимание на то, что Twitter и Facebook занимаются цензурой по отношению к нашим пользователям и к информации... Наша компания не считает, что вебсайт или социальная сеть имеет право подвергать цензуре то, что вы видите и выкладываете, или скрывать от вас информацию, — объяснили свой шаг в Your T1 WIFI.
В компании подчеркнули, что на блокировку соцсетей пошли после якобы поступивших жалоб от пользователей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что акции Twitter Inc. подешевели на 8% после того, как компания заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа в своей соцсети. По состоянию на 12:44 мск 11 января акции компании на предторгах в США торговались по $47,42 доллара, что на 8,3% ниже показателя, зафиксированного в конце предыдущих торгов.