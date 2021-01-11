Провайдер в США заблокировал Facebook и Twitter

Фото: John Nacion/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники действующего американского президента Дональда Трампа. Пик скачиваний пришёлся на 10 января, когда были заблокированы аккаунты хозяина Белого дома в Twitter и Facebook и отключена социальная сеть Parler.

Об этом сообщает британская газета Telegraph. Издание отмечает, что за пять дней прошлой недели Telegram в США скачали около 545 тысяч раз, что почти в три раза больше, чем за...