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Замсекретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов рассказал, что с начала 2019 года были предотвращены кибератаки на более чем семь тысяч объектов критической информационной инфраструктуры страны. По его словам, жертвами хакеров чаще всего становятся банки и органы власти.

От общего числа атак попытки внедрения вредоносного программного обеспечения на этих объектах составляют 38% и 35% соответственно. Кроме того, уточнил Храмов, киберпреступники нападают также на предприятия оборонной промышленности и научные...