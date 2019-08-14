Компания Microsoft признала, что её сотрудники могут прослушивать записи пользователей. Речь идёт об анализировании информацию, полученной от голосового помощника Microsoft Cortana или программы Skype Translator.
Об этом сообщает
Ранее News.ru сообщал, что Microsoft обвинила русских хакеров в атаках через Интернет вещей. Подразделение Microsoft по кибербезопасности сообщило, что хакерская группировка Fancy Bear использовала IoT-устройства для получения первоначального доступа к корпоративным сетям. Специалисты зафиксировали атаку в апреле. Хакеры работали с софтфонами для осуществления звонков по технологии VoIP, офисными принтерами и видеодекодерами.