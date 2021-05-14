Производитель тостеров занялся смартфонами

https://static.news.ru/photo/d6c5fc72-b4b6-11eb-98b3-96000091f725_660.jpg Фото: balmuda.com

Японская компания Balmuda, которая занимается производством тостеров, решила выйти на рынок смартфонов, говорится на сайте организации.

Balmuda готовит к выпуску устройство с 5G. Другие характеристики девайса пока не раскрываются, но известно, что старт его продаж назначен на ноябрь 2021 года.

Основываясь на опыте и достижениях, накопленных в бизнесе бытовой техники, мы хотели бы предложить новые впечатления и сюрпризы, уникальные для Balmuda, даже на рынке мобильных телефонов, который становится всё более массовым, — говорится в сообщении компании.

Смартфон будут делать в сотрудничестве с компанией Kyocera. Японский оператор SoftBank будет продавать его версию, пригодную только для использования со своими сим-картами, а сам производитель начнёт распространять разблокированную версию устройства.

Balmuda производит бытовую технику — лампы, увлажнители воздуха, динамики, рисоварки и подобные девайсы. Их самый популярный продукт, тостер, пять лет назад стал культовым в Японии: покупатели ждали три месяца, чтобы приобрести его, писал Bloomberg.

Ранее китайская компания Xiaomi выпустила на российский рынок свой смартфон Mi 11 Lite-версию. Флагманское устройство оказалось дороже, чем iPhone 12.