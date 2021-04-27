Произведения искусства будут продавать на криптобирже

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Криптобиржа Binance объявила о создании маркетплейса, где будут продаваться NFT-токены, используемые для обмена цифровыми произведениями искусства.

Пользователи, зарегистрированные на основном сайте биржи, автоматически получат доступ к новому инструменту. Однако люди, зарегистрировавшиеся напрямую на NFT-маркетплейсте, должны будут заново пройти регистрацию на основной платформе.

Генеральный директор биржи Чанпэн Чжао пообещал, что пользователи получат самые низкие комиссии, а компания будет поддерживать высокую ликвидность токенов, что поможет малоизвестным авторам. Комиссия платформы составит 10%, всё остальное получат авторы произведений.

Пользователи системы получат возможность создавать, выпускать и переносить произведения искусства из различных блокчейнов. Отдельные работы собираются представлять на аукционах и выставках.

NFT — невзаимозаменяемые токены, которые подтверждают право на владение эксклюзивным цифровым контентом. Это позволяет продавать подлинные произведения цифрового искусства. Так, накануне картину стрит-артера Бэнкси сожгли, оцифровали и продали на аукционе при помощи NFT-токенов.

Ранее сообщалось, что курс биткоина резко вырос на 11%, превысив отметку в $53 тысячи. При этом на прошлой неделе самая популярная криптовалюта потеряла 17% стоимости, опустившись в пятницу, 23 апреля, ниже $50 тысяч.