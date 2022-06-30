Программисты предложат алгоритмы для предотвращения ДТП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Программисты предложат алгоритмы для предотвращения ДТП на региональном чемпионате в Дагестане в рамках проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Турнир пройдёт с 6 июля по 4 августа, его участники будут разрабатывать модели прогнозирования дорожно-транспортных происшествий.

Каждый чемпионат проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» позволяет участникам испытать свои силы в сложных актуальных задачах, а решения, которые будут созданы на этом чемпионате, позволят улучшить транспортную инфраструктуру и разработать алгоритмы для предупреждения аварийных ситуаций на дорогах, — рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Фото: Пресс-служба РАЭК

Основные цели проекта — это создание системы отбора кадров, поиск и поддержка перспективных специалистов, формирование и развитие ИИ-сообщества, а также разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.

Организатором конкурса является Министерство экономического развития Российской Федерации, организационным партнёром — АНО «Россия — страна возможностей».

22 июня стартовал чемпионат по использованию искусственного интеллекта в Ижевске. Его участники будут месяц решать задачи от космического стартапа в онлайн-формате.