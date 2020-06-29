Это вирус-шпион: программист уличил TikTok в тотальной слежке

https://static.news.ru/photo/05335dc0-b9f4-11ea-b941-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть TikTok шпионит за интернет-пользователями. С таким обвинением выступил один из пользователей интернет-форума Reddit. Инженер-программист под никнеймом Bangorlol провёл исследование популярного приложения и теперь утверждает, что получил практически полное понимание того, как именно TikTok «подглядывает» за блогерами.

По его словам, этот сервис собирает огромное количество персональных данных, что недопустимо, учитывая большое количество несовершеннолетних пользователей. Причём львиная доля собираемой информации не нужна социальной сети для функционирования. В списке того, к чему соцсеть получает доступ, находятся данные об аппаратных параметрах гаджета, в том числе о типе процессора и номере телефона, а также о других установленных приложениях, информация о сети и IP-адресах, а в ряде случаев и геолокация владельца смартфона.

TikTok — это сервис для сбора информации, замаскированный под социальную сеть, — цитирует сообщение программиста с ником Bangorlol «Газета.ru».

По словам исследователя, приложение по своей сути является вирусом, который атакует несовершеннолетних. Масштаб сбора данных со стороны таких гигантов, как Facebook, Instagram и Twitter, не идёт ни в какое сравнение со слежкой TikTok.

Bangorlol посоветовал отказаться от пользования этой соцсетью и рекомендовал запретить детям его скачивать.

За несколько месяцев до этого на интернет-форуме в незаконной слежке за пользователями сервис TikTok обвинил и генеральный директор Reddit Стив Хаффман.

Я смотрю на это приложение, и оно фундаментально паразитическое, оно постоянно подслушивает, технология фингерпринтинга (сбора информации — NEWS.ru) в нём абсолютно ужасающая, — заявлял Хаффман.

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Приложение входит в список самых быстрорастущих на мобильном рынке. Доход TikTok в 2019 году составил $3 млрд. При этом количество активных пользователей сервиса перевалило за 800 млн человек, что сделало TikTok шестой по популярности социальной сетью в мире. Около 70% аудитории сервиса — молодые люди в возрасте от 13 до 24 лет.

В начале июня 2020 года стало известно о том, что Европейский комитет по защите данных инициировал проверку TikTok на предмет незаконного сбора личных данных пользователей. Основанием для проверки стало обращение одного из депутатов Европарламента, писал NEWS.ru.

Кроме того, соцсеть запрещена для использования сотрудникам Госдепартамента и Министерства внутренней безопасности США, а также служащим американских вооружённых сил. Причиной этого стали опасения американских властей в шпионаже со стороны сервиса.

При этом ряд американских общественных организаций пожаловались в Федеральную комиссию по торговле на TikTok, обвиняя её в отказе удалить все видеоматериалы с детьми младше 13 лет.