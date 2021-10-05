Программист предположил хакерскую атаку на соцсети
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
13:43, 05 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Глобальный сбой в работе соцсетей могли вызвать хакеры, но неясно, кто именно, считает программист Сергей Вакулин. Об этом он рассказал телеканалу «360».
Есть версия, что это хакерская атака, я больше склонен к этой версии. Здесь вопрос: кто? Либо это хакерская группировка определённая, либо в хакерской группировке ещё дополнительно задействован сотрудник этой компании, — заявил Вакулин.
Он не верит в объяснение причин неполадками DNS-маршрутизаторов.
Если проблема в маршрутизации, то почему, когда сотрудники выехали в офис решать проблему, связанную со сбоем, они долгое время не могли туда попасть из-за электронных замков? Им просто не давали пройти, у них бейджи не работали. Эти две системы — они никак не взаимосвязаны, — сказал программист.
Вакулин считает, что сотрудник или хакер мог проникнуть в компьютер, управляющий пропускным режимом. Так как пропуска не работали, но система действовала, кто-то мог изменить записи в программном обеспечении, предположил он.
Ранее сообщалось, что хакер выставил на продажу личные данные 1,5 млрд пользователей Facebook. База, по неподтверждённым данным, появилась на чёрном рынке.
4 октября Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений Цукерберга оказались недоступны для пользователей почти на семь часов. Позже в компании назвали причину неполадок — изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между центрами компании по обработке данных. Инженеры были вынуждены перезагрузить серверы в ручном режиме.