Программист предположил хакерскую атаку на соцсети

Глобальный сбой в работе соцсетей могли вызвать хакеры, но неясно, кто именно, считает программист Сергей Вакулин. Об этом он рассказал телеканалу «360».

Есть версия, что это хакерская атака, я больше склонен к этой версии. Здесь вопрос: кто? Либо это хакерская группировка определённая, либо в хакерской группировке ещё дополнительно задействован сотрудник этой компании, — заявил Вакулин.

Он не верит в объяснение причин неполадками DNS-маршрутизаторов.

Если проблема в маршрутизации, то почему, когда сотрудники выехали в офис решать проблему, связанную со сбоем, они долгое время не могли туда попасть из-за электронных замков? Им просто не давали пройти, у них бейджи не работали. Эти две системы — они никак не взаимосвязаны, — сказал программист.

Вакулин считает, что сотрудник или хакер мог проникнуть в компьютер, управляющий пропускным режимом. Так как пропуска не работали, но система действовала, кто-то мог изменить записи в программном обеспечении, предположил он.

Ранее сообщалось, что хакер выставил на продажу личные данные 1,5 млрд пользователей Facebook. База, по неподтверждённым данным, появилась на чёрном рынке.

4 октября Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений Цукерберга оказались недоступны для пользователей почти на семь часов. Позже в компании назвали причину неполадок — изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между центрами компании по обработке данных. Инженеры были вынуждены перезагрузить серверы в ручном режиме.