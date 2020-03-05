https://static.news.ru/photo/43c23e5c-5ec4-11ea-9e44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nathalie Lieckfeld/Global Look Press

Продюсер Николай Казанцев уверен, что самое скачиваемое на сегодняшний день в мире приложение TikTok со временем может повторить судьбу Instagram.

По его мнению, почти исключительно развлекательный ресурс, каковым сейчас стал TikTok, скорее всего, станет платформой, на которой блогеры будут публиковать серьёзный контент. В этом он сравнил сервис с соцсетью Instagram, которая изначально была «предназначена для того, чтобы постить фоточки завтраков».

Контент TikTok потребляет очень молодой человек. Он за свою жизнь ни опыта, ни денег, ни профессии нажить не успел. Он неплатёжеспособен. Именно так изначально позиционировал себя Instagram, — сказал Казанцев в интервью радио Sputnik.

По словам продюсера, сейчас самая активная аудитория TikTok — люди моложе 20 лет. Весь контент является развлекательным, а «креатив сводится к визуальной части». Казанцев выразил уверенность, что со временем ситуация изменится, так как аудитория повзрослеет. По его мнению, на это уйдёт около пяти лет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp перестал быть самым скачиваемым приложением в мире, уступив пальму первенства социальной сети TikTok.