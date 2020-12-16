Продукты Microsoft заразили вирусами при хакерской атаке на США

https://static.news.ru/photo/1e77a9ca-40be-11eb-8ad2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Продукты корпорации Microsoft оказались заражены при массовой хакерской атаке в США с использованием программного обеспечения фирмы SolarWinds. Заражённые продукты Microsoft использовались для взлома уже других объектов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Власти США называют правительственные учреждения главными целями кибератаки. Среди пострадавших называются министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также Госдепартамент. Не исключается, что в том числе пострадали Минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности.

Кибератаку связывали с Россией, но без доказательств, а Москва отрицает свою причастность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что офис директора Нацразведки, ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) сделали совместное заявление, в котором говорится о фиксации «значительного киберинцидента», затронувшего сети внутри федерального правительства. Согласно данным ведомств, атаки являются серьёзной «продолжающейся кампанией».