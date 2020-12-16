Продукты Microsoft заразили вирусами при хакерской атаке на США

Продукты корпорации Microsoft оказались заражены при массовой хакерской атаке в США с использованием программного обеспечения фирмы SolarWinds. Заражённые продукты Microsoft использовались для взлома уже других объектов.
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Кибератаку связывали с Россией, но без доказательств, а Москва отрицает свою причастность.
Ранее NEWS.ru сообщал, что офис директора Нацразведки, ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) сделали совместное заявление, в котором говорится о фиксации «значительного киберинцидента», затронувшего сети внутри федерального правительства. Согласно данным ведомств, атаки являются серьёзной «продолжающейся кампанией».