Продажи в App Store в 2019 году достигли $519 млрд

https://static.news.ru/photo/8af0c2f2-afab-11ea-a76c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Компания Apple рассказала, что в 2019 году в экосистеме App Store были совершены платежи и покупки на $519 млрд во всём мире. Согласно новому исследованию Analysis Group, наиболее ценными категориями оказались приложения для мобильной коммерции (m-commerce), цифровые товары и сервисы и реклама в приложениях.

Apple получает комиссию в App Store с продаж, связанных с цифровыми товарами и сервисами. Более 85% от общей суммы в $519 млрд приходится исключительно на сторонних разработчиков и компании всех размеров.

Мы стремимся сделать ещё больше для поддержки и развития глобального сообщества App Store — от магазинов с одним разработчиком почти в каждой стране до предприятий, на которых работают тысячи работников, — поскольку он продолжает стимулировать инновации, создавать рабочие места и стимулировать экономический рост на будущее, — рассказал глава Apple Тим Кук.

Из $519 млрд долларов наибольшая доля пришлась на продажи физических товаров и услуг — $413 млрд, из которых $268 млрд принесли приложения для мобильной коммерции. В перечень также попали следующие типы приложений:

путешествия (например, Expedia и United) — $57 млрд;

перевозки (например, Uber и Lyft) — $40 млрд;

доставка еды (например, DoorDash и Grubhub) — $31 млрд.

Продажи от цифровых товаров и услуг составили $61 млрд. В эту категорию вошли видео и музыкальные стриминговые сервисы, фитнес, образование, электронные книги и аудиокниги, новости и журналы, а также службы знакомств. Наибольший вклад внесла категория «Игры», самыми яркими представителями которой стали Mario Kart Tour (самая популярная игра 2019 года) и Sky: Children of the Light (лучшая игра 2019 года по версии Apple). Реклама в приложениях принесла $45 млрд, из которых 44% пришлись на игры.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple зарегистрировала девять невыпущенных моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).