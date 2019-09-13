https://static.news.ru/photo/8fd41d94-d5ba-11e9-8859-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Проблемы у рядовых пользователей из-за дефицита IP-адресов могут возникнуть уже в конце сентября 2019 года.

Алексей Семеняка, представитель RIPE Network Coordination Center (RIPE NCC) рассказал, что IP-адреса закончатся в России, Европе и на Ближнем Востоке в ближайшие недели из-за количества подключённых к Интернету устройств, пишут « Известия ».

Это, в свою очередь, приведёт к тому, что юзерам придётся вводить капчу при входе на сайты, которые раньше открывались без проблем, так как если IP-адресов мало, то оборудование операторов начинает присваивать входящим устройствам один и тот же номер, что сайт воспринимает как атаку.

Проблему может решить переход с устаревшего протокола IPv4 на новый IPv6. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков пояснил, что у части небольших интернет-провайдеров может не хватить ресурсов для перехода на новый протокол. Услугами таких компаний пользуется около 7 млн российских домохозяйств, подсчитал он.

Как писал News.ru ранее, глава Минкомсвязи России Константин Носков, являющийся председателем госкомиссии по радиочастотам, заявил о готовности вынести на рассмотрение вопрос о передаче для 5G частот, которые принадлежат фиксированным операторам. Речь идёт о диапазоне 3,4–3,8 ГГц, который является приоритетным для 5G и на который в большинстве стран мира ориентируются ведущие вендоры при производстве оборудования. Однако в России он занят другими службами, в том числе силовыми.