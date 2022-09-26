Приложения «ВКонтакте» пропали из App Store «Код Дурова»: все приложения холдинга VK исчезли из App Store

Фото: Социальные сети

Все приложения холдинга VK пропали из магазина приложения App Store. Об этом сообщает Telegram-канал «Код Дурова». Помимо приложений экосистемы социальной сети «ВКонтакте», удалена в том числе почта Mail.ru.

По сообщению канала, изначально в App Store пропало приложение социальной сети «ВКонтакте». При переходе на неё в разделе покупок начала всплывать ошибка, при попытке обновить — предупреждение, что «разработчик удалил приложение». В поиске программа «ВКонтакте» тоже не отображается.

В дальнейшем выяснилось, что пропали также другие приложения экосистемы социальной сети — «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер», VK Play и «VK Админ», а также другие приложения холдинга VK, включая почтовый сервис @Mail.ru.

При этом отмечается, что ранее установленные на устройства Apple приложения работают в штатном режиме.

В Google Play приложения доступны.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее разработала новое мини-приложение «Бег» внутри платформы «Здоровье», которое помогает вести здоровый образ жизни. Пользователи могут общаться друг с другом, объединяться в сообщества и принимать участие в онлайн-соревнованиях по бегу. Директор по развитию бизнеса «ВКонтакте» Евгения Зибарева объяснила, что источником вдохновения при создании «Бега» послужило раннее выпущенное приложение «Шаги», которое очень понравилось пользователям.