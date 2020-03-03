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Приложение, позволяющее проверить пользователя на возможный контакт с коронавирусом 2019-nCoV, передаёт собранные данные китайской полиции. Как утверждает газета The New York Times, программа присваивает юзерам один из трёх цветов (зелёный, жёлтый или красный), указывающий на стояние здоровья, но делится этой информации не только со скачавшими её людьми.

Журналисты изучили код приложения и обнаружили, что оно отправляет местоположение человека, название города и идентификационный код на сервер, который предположительно принадлежит властям. Кроме того, после каждого сканирования QR-кода, который выдаётся пользователю и содержит присвоенный ему цвет, программа делится его текущей локацией с системой.

При этом, согласно отчёту TechNode, ПО работает с сбоями. Несколько пользователей указали, что члены одной семьи, которые были в изоляции друг от друга, получили разные результаты.

Приложение запустили в феврале. В его создании участвовали государственный комитет по здравоохранению КНР, Китайская научно-техническая корпорация электроники (CETC) и Госсоветом Китая.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Foxconn планирует восстановить производство в Китае до конца марта. Половина сезонных работников уже вернулись на свои места.