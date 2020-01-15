Президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, призвал совершить масштабный прорыв в сферах искусственного интеллекта, энергетики, цифровых технологий, а также генетики.
По его словам, Россия должна создать собственные технологии и стандарты по определяющим будущее направлениям
Убеждён, мы способны достичь здесь такого же прорыва, как и в оборонной сфере, — цитирует главу государства корреспондент NEWS.ru.
Ранее президент потребовал обеспечить бесплатный доступ к отечественным порталам. Он отметил, что это станет конкурентным преимуществом России.
NEWS.ru вёл онлайн-трансляцию послания Владимира Путина.
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