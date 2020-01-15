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Избавиться от телефонных мошенников, навязчивой рекламы и телефонного терроризма может помочь цифровой отпечаток звонка. Цифровой сертификат с системой шифрования может присваиваться каждому звонку операторами связи, считают в Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров.

Соответствующее предложение организация направила на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Идея о цифровом отпечатке звонка, сказано в письме, разработана с учётом роста числа звонков от мошенников — компаний...