https://static.news.ru/photo/0617e654-d9fb-11e9-865a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Интерес к новым моделям iPhone превысил ажиотаж при продаже предыдущих версий. Предзаказы на линейку-2019 от Apple в сети re:Store показывают рост по сравнению с прошлогодними моделями.

За первые часы предзаказа, который стартовал в 00:01 18 сентября через сайт re-store.ru, число предзаказов на новые iPhone 11 Pro в два раза выше, чем на iPhone ХS и iPhone XS Max за аналогичный период. Высоким спросом пользуются модели в новых цветах со средним и наибольшим объемом памяти, — сказала РИА Новости представитель ретейлера Людмила Семушина.

Apple 10 сентября представила три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Продажи начнутся 20 сентября.

«Младшая» модель получила 6,1-дюймовый LCD-дисплей, двойную основную камеру, 64, 128 и 256 Гб внутренней флеш-памяти и процессор A13 Bionic. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max оснащены 5,8-дюймовым и 6,4-дюймовым Super Retina XDR-дисплеем соответственно, тройной основной камерой, 64, 256 и 512 ГБ свободного места на внутреннем накопителе и аналогичным с iPhone 11 чипсетом.

Бюджетный смартфон выйдет в шести цветах, а его стоимость начинается от 59 990 руб. Цена старших моделей с четырьмя цветовыми вариациями стартует от 89 990 рублей и 99 990 рублей соответственно, писал News.ru.



