Представлен «Р-ФОН»: как выглядит новый российский смартфон

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

18 декабря российский производитель электроники «Рутек» официально представил смартфон «Р-ФОН». Он стал первым устройством под управлением отечественной операционной системы «РОСА Мобайл», основанной на ядре Linux.

Смартфон оснастили восьмиядерным процессором среднего класса MediaTek Helio G99, встроенной памятью размером 128 Гб и оперативной — размером 8 Гб. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Размер дисплея — 6,7 дюйма, он выполнен по технологии AMOLED и поддерживает частоту обновления до 120 Гц.

Несмотря на то что устройство работает на собственной ОС, в него встроен эмулятор, позволяющий запускать Android-приложения. Пользователям «РОСА Мобайл» будут доступны собственные магазин приложений, мессенджер, облачное хранилище и единый профиль для доступа к сервисам экосистемы «РОСА».

Как выглядит новый отечественный смартфон и его операционная система, что поставляется в комплекте с устройством — в галерее NEWS.ru.

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