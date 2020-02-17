https://static.news.ru/photo/225e5276-1588-11ea-aa4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uli Deck/dpa/Global Look Press

Российский кабмин утвердил правила централизованного управления сетью связи общего пользования, согласно закону об устойчивой работе Рунета. Документ опубликован на портале нормативных актов.

Закон об устойчивой работе Рунета направлен на защиту функционирования Интернета в России в случае угрозы из-за рубежа и вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает, что операторы связи и иные владельцы сетей должны обеспечить устойчивое и безопасное функционирование российского Интернета. Координировать эту работу поручено Роскомнадзору.

Теперь ведомство, если обнаружит угрозу для Рунета, сможет централизовано управлять сетями связи через установленные на них технические средства. Сами угрозы, согласно документу, определяют Минкомсвязь, Роскомнадзор и ФСБ РФ по результатам проведённых учений, мониторинга сетей и исследований. Затем информация о небезопасной активности передаётся в Роскомнадзор.

После этого данные об уязвимости средств и технологий связи Роскомнадзор заносит в перечень угроз. Данная процедура является основанием для того, чтобы ведомство взяло на себя централизованное управление сетью связи. При этом реагировать на каждый вид угрозы можно с помощью регламента, в котором содержатся конкретные действия по их устранению. Его Роскомнадзор утверждает по согласованию с Минкомсвязью и ФСБ.

По правилам, установленным в документе, меры по устранению угроз включают в себя:

мероприятия по восстановлению работоспособности сети связи общего пользования,

изменение маршрутизации трафика,

резервирование линий и каналов связи,

применение средств защиты информации,

изменение конфигурации средств связи,

оповещение лиц, участвующих в централизованном управлении сетью, а также пользователей сети связи общего пользования о наличии угроз и принимаемых мерах противодействия им.

Как писал NEWS.ru, ранее мобильные операторы отчитались Минкомсвязи о результатах тестирования оборудования для реализации «закона об изоляции Рунета» во второй половине ноября на Урале. Представители компаний сообщили, что в рамках учений не удалось заблокировать мессенджер Telegram из-за используемых прокси-серверов с собственным криптографическим протоколом передачи зашифрованного сигнала.