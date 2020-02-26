https://static.news.ru/photo/ece34eb6-589a-11ea-b483-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Правительство России расширило перечень регионов, где разрешены поездки беспилотных автомобилей по городским дорогам. С 2018 года автопилот испытывали только в Москве и Татарстане, с 1 марта 2020-го власти разрешат тесты в 13 субъектах.

Поездки беспилотников смогут начаться во Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областях, Чувашской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге, следует из постановления кабмина.

Как писал NEWS.ru, около сотни беспилотных автомобилей в России принадлежат «Яндексу», одним владеет Московский автодорожный институт. К осени 2019-го беспилотники «Яндекса» проехали миллион километров.