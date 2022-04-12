«Повод задуматься»: эксперт о решении Huawei отправить в отпуск офис в РФ

Решение компании Huawei отправить на месяц в отпуск сотрудников российского офиса «заставляет думать о том, почему оно принято», заявил NEWS.ru эксперт по гаджетам Илья Корнейчук. Он обратил внимание на то, что Huawei — китайский производитель, а не американский или европейский, и уже находится под санкциями США. Таким образом спикер прокомментировал публикацию Forbes, авторы которой предполагают , что Huawei опасается вторичных рестрикций.

У нас, я знаю, что треть рынка именно телеком-оборудования была за Huawei? Это китайская компания, не европейская, не американская, даже не находится в Европе, ключевой поставщик базовых станций и другого телекоммуникационного оборудования в России. Недавно провела огромную конференцию в РФ, много инвестировала в наш рынок. И сейчас из App Gallery удалены приложения наших банков, Huawei сама под санкциями США. Это повод задуматься. Мы надеялись, что американцы и европейцы уйдут и нам помогут китайские братья, — рассказал Корнейчук.

Аналитик отметил, что России понадобится 5–10 лет для создания собственной базовой станции поколения 3G, тогда как сейчас развивается 5G. Кроме того, Корнейчук предположил, что за подобным и важнейшим для сотовой связи оборудованием придётся обратиться к компании ZTE — также китайской.

Это как ракету в космос запустить, к этому нужно идти: поднимать школу, нужны инженеры, огромные инвестиции, сопоставимые с китайскими. Это у нас происходит? Мы готовы к своей базовой станции? Мы надеялись, что нам с базовыми станциями поможет Китай, делающий, наверно, лучшие базовые станции в мире. Если мы задачу такую поставим, то лет через 5–10 лет можем сделать 3G-станцию. Или надо что-то придумывать, чтобы продолжать закупки в КНР, — подытожил Корнейчук.