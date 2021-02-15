Популярная среди сторонников Трампа соцсеть Parler возобновила работу

https://static.news.ru/photo/d85b1b0e-6fbe-11eb-bc6d-96000091f725_660.jpg Фото: Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сервис Parler официально перезапустил платформу. Это было сделано с помощью независимых технологий.

Parler — американский сервис микроблогов и социальная сеть. Она имеет значительную пользовательскую базу сторонников консервативных взглядов и сторонников экс-президента США Дональда Трампа. Соцсеть позиционирует себя как альтернативу Twitter.

Google и Apple заблокировали приложение в своих онлайн-магазинах, а облачный сервис Amazon Web Services отключил Parler от своего хостинга. Сайт Parler частично восстановил работу 18 января с помощью интернет-протокола, принадлежащего технологической компании DDos-Guard, контролируемой двумя россиянами, писало Reuters.

Платформа оказалась в центре скандала со штурмом Капитолия. 6 января 2020 года конгрессмены должны были утвердить Байдена новым президентом США. Сторонники Трампа прорвались к зданию Капитолия, а затем попали внутрь. Процедура была прервана, а конгрессмены эвакуированы. Заседание смогли возобновить только ночью 7 января. Байдена признали победителем выборов, он вступит в должность после инаугурации, которая пройдёт 20 января.

Ранее сенатор-демократ и заместитель председателя комитета по делам разведки сената Марк Уорнер обратился к ряду американских компаний с призывом сохранить сведения, которые помогли бы выявить и привлечь к ответственности всех участников беспорядков в Капитолии 6 января, сообщал NEWS.ru.