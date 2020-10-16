Помощник Google научился узнавать песни по насвистыванию

https://static.news.ru/photo/ea80a768-0fe2-11eb-b182-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Новую возможность для голосового помощника Assistant добавили разработчики Google. Теперь он распознаёт песню по мотиву, который напевает владелец устройства. Об этом сообщатся на официальном YouTube-канале компании.

Чтобы найти композицию, название которой неизвестно, нужно напеть или насвистеть в микрофон мотив. Но сначала нужно запустить Google Assistant и сказать: «Что это за песня».

Через 10–15 секунд приложение даст ответ и предложит варианты. Особенно точно у Assistant получается угадывать мелодии на английском языке, но он может распознать и песни на русском. Функция доступна для голосового помощника на iOS и Android.

Как писал NEWS.ru, найти все аккаунты человека в социальных сетях можно, обладая хотя бы минимальной информацией о нём, рассказал партнёр и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.