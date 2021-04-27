Пользователям Android порекомендовали отключить опасные функции

https://static.news.ru/photo/af05c362-a45c-11eb-bed7-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Мобильная операционная система Android содержит функции, которые могут привести к потере личной информации и её передаче хакерам, предупредил портал Hi-Tech Mail.ru.

Опасность представляет возможность автоматически сохранять данные о банковских картах в браузере Chrome. Чтобы отключить её, в настойках приложения в разделе «Способы оплаты» нужно отключить пункт об автоматическом сохранении и заполнении платёжных данных.

Также следует запретить сайтам проверять наличие платёжных данных в памяти девайса. Это можно сделать, отключив пункт «Доступ к способам оплаты» в разделе «Конфиденциальность и безопасность».

Кроме того, авторы порекомендовали ввести в адресной строке браузера Chrome://flags, перейти на страницу и активировать на ней пункты Credit card autofill ablation experiment и Enable offering upload of autofilled credit cards. Эта функция запретит сторонним сайтам предлагать автоматически заполнять платёжные данные, а сама настройка автоматически синхронизируется с другими устройствами.

На этой же странице следует активировать пункт Safety Check on Android, который отвечает за безопасный просмотр сайтов и сообщает об утечке паролей и других данных.

Ранее руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян рассказал, что самые безобидные, на первый взгляд, приложения для смартфона могут оказаться источником неприятных сюрпризов для пользователей. При этом неважно, на какой системе — Android или iPhone — работает гаджет.

Он напомнил историю о приложении, которое обещало пользователям предоставить бесплатный доступ к Netflix, но на деле вело на фишинговый сайт. По словам эксперта, после этого появилось множество рекомендаций проверять настройки телефона.